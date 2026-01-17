Soirée jeux de société rue du Général Bruncher Fouras

Soirée jeux de société

rue du Général Bruncher Médiathèque Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06 19:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Soirée jeux pour les familles.

.

rue du Général Bruncher Médiathèque Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 29 31 mediatheque@fouras-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Board games evening

Family games night.

L’événement Soirée jeux de société Fouras a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan