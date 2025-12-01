Soirée jeux de société Gavray Gavray-sur-Sienne

Soirée jeux de société

Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19 23:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Soirée jeux de société. .

Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com

English : Soirée jeux de société

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée jeux de société Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme