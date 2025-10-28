Soirée jeux de société Gavray Gavray-sur-Sienne
Soirée jeux de société Gavray Gavray-sur-Sienne vendredi 30 janvier 2026.
Soirée jeux de société
Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30 23:00:00
Date(s) :
2026-01-30
Soirée jeux de société. .
Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com
English : Soirée jeux de société
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée jeux de société Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme