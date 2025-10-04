Soirée jeux de société Médiathèque Raymond Farré Gensac
Médiathèque Raymond Farré 4 rue Fromagère Gensac Gironde
Soirée animée par Vinca et Fabrice, qui vous accueillent, vous guident si besoin dans le choix des jeux et la mise en place des parties.
Entrée libre, environ 50 jeux à découvrir. .
Médiathèque Raymond Farré 4 rue Fromagère Gensac 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 47 49 19 mediatheque@gensac.fr
