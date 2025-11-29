Soirée Jeux de société Golbey

Soirée Jeux de société

26 rue de la Plaine Golbey Vosges

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29 23:59:00

2025-11-29

Amateur, passionné ou simple curieux ?

Découvrez un univers de jeux.

Ouvert à tous (enfant, ados, adultes, seniors)

Un cadre idéal pour passer un bon moment en famille ou entre amis.

Grand choix de jeux jeux de stratégie ou jeux d’ambiance.

Super Mega Lucky Box, Galileo Project, Akropolis, Maudit Mot Dit, Platypus, Turing Machine, Tracks, Clockworker, Le grand Kiwiz, Smart 10, Splendor Duel, Très Futé 4ever, Splito, Ecosphère, Cascadia, Stella, Honey Buzz, de zéro à 100, Dix, Living Forest, Loco Momo, Azul 4 Le Jardin de la Reine, Gutenberg, 7 Wonders Architect, Welcome to the Moon, Canvas, Terraforming Mars Ares Expedition, Sagani, Almadi, Khora, So Clover, Mysterium Park, Little Factory, Codex Naturalis, Meadow, Varuna, Project L, Titles, Top Ten, Twin It !, Mot Malin, Deadlines, Azul Pavillon d’été, Fiesta de los Muertos, Obscurio, One Key, Hadara, Dice Hospital, Azul, Sagrada, Men At Work, Code Names, Gizmo, Just One, TrapWords, Les Tavernes de la Vallée Profonde, Century, Les Charlatans de Belcastel, Ganymède, Welcome, …

Tarif gratuit pour les adhérents (30€ )

non adhérents 1€ (-18 ans), 2 € (majeur)

Carte de 10 séances à 10 €Tout public

26 rue de la Plaine Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 7 56 81 29 29

English :

Amateur, enthusiast or simply curious?

Discover a world of games.

Open to all (children, teenagers, adults, seniors)

An ideal place to spend time with family and friends.

Wide choice of games: strategy games or fun games.

Super Mega Lucky Box, Galileo Project, Akropolis, Maudit Mot Dit, Platypus, Turing Machine, Tracks, Clockworker, Le grand Kiwiz, Smart 10, Splendor Duel, Très Futé 4ever, Splito, Ecosphère, Cascadia, Stella, Honey Buzz, de zéro à 100, Dix, Living Forest, Loco Momo, Azul 4 Le Jardin de la Reine, Gutenberg, 7 Wonders Architect, Welcome to the Moon, Canvas, Terraforming Mars Ares Expedition, Sagani, Almadi, Khora, So Clover, Mysterium Park, Little Factory, Codex Naturalis, Meadow, Varuna, Project L, Titles, Top Ten, Twin It!mot Malin, Deadlines, Azul Pavillon d'été, Fiesta de los Muertos, Obscurio, One Key, Hadara, Dice Hospital, Azul, Sagrada, Men At Work, Code Names, Gizmo, Just One, TrapWords, Les Tavernes de la Vallée Profonde, Century, Les Charlatans de Belcastel, Ganymède, Welcome, …

Price: free for members (30? )

non-members: 1? (under 18), 2? (adult)

10-session pass at 10?

Price: free for members (30? )

non-members: 1? (under 18), 2? (adult)

10-session pass at 10?

German :

Amateur, leidenschaftlich oder einfach nur neugierig?

Entdecken Sie ein Universum voller Spiele.

Offen für alle (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren)

Ein idealer Rahmen, um eine gute Zeit mit der Familie oder mit Freunden zu verbringen.

Große Auswahl an Spielen: Strategiespiele oder atmosphärische Spiele.

Super Mega Lucky Box, Galileo Project, Akropolis, Maudit Mot Dit, Platypus, Turing Machine, Tracks, Clockworker, Le grand Kiwiz, Smart 10, Splendor Duel, Très Futé 4ever, Splito, Ecosphère, Cascadia, Stella, Honey Buzz, de zéro à 100, Dix, Living Forest, Loco Momo, Azul 4 Le Jardin de la Reine, Gutenberg, 7 Wonders Architect, Welcome to the Moon, Canvas, Terraforming Mars Ares Expedition, Sagani, Almadi, Khora, So Clover, Mysterium Park, Little Factory, Codex Naturalis, Meadow, Varuna, Project L, Titles, Top Ten, Twin It!, Mot Malin, Deadlines, Azul Pavillon d'été, Fiesta de los Muertos, Obscurio, One Key, Hadara, Dice Hospital, Azul, Sagrada, Men At Work, Code Names, Gizmo, Just One, TrapWords, Les Tavernes de la Vallée Profonde, Century, Les Charlatans de Belcastel, Ganymède, Welcome, …

Tarif: kostenlos für Mitglieder (30? )

nicht-Mitglieder: 1? (-18 Jahre), 2? (volljährig)

Karte für 10 Sitzungen zu 10 ?

Tarif: kostenlos für Mitglieder (30? )

nicht-Mitglieder: 1? (-18 Jahre), 2? (volljährig)

Karte für 10 Sitzungen zu 10 ?

Italiano :

Dilettante, appassionato o semplicemente curioso?

Scoprite un mondo di giochi.

Aperto a tutti (bambini, adolescenti, adulti, anziani)

Il luogo ideale per trascorrere del tempo di qualità con la famiglia e gli amici.

Un’ampia scelta di giochi: strategici o divertenti.

Super Mega Lucky Box, Galileo Project, Akropolis, Maudit Mot Dit, Platypus, Turing Machine, Tracks, Clockworker, Le grand Kiwiz, Smart 10, Splendor Duel, Très Futé 4ever, Splito, Ecosphère, Cascadia, Stella, Honey Buzz, de zéro à 100, Dix, Living Forest, Loco Momo, Azul 4 Le Jardin de la Reine, Gutenberg, 7 Wonders Architect, Welcome to the Moon, Canvas, Terraforming Mars Ares Expedition, Sagani, Almadi, Khora, So Clover, Mysterium Park, Little Factory, Codex Naturalis, Meadow, Varuna, Project L, Titoli, Top Ten, Twin It!mot Malin, Deadlines, Azul Pavillon d'été, Fiesta de los Muertos, Obscurio, One Key, Hadara, Dice Hospital, Azul, Sagrada, Men At Work, Code Names, Gizmo, Just One, TrapWords, Les Tavernes de la Vallée Profonde, Century, Les Charlatans de Belcastel, Ganymède, Welcome, …

Prezzo: gratuito per i soci (30? )

non soci: 1? (minori di 18 anni), 2? (adulti)

Pass per 10 sessioni a 10?

Prezzo: gratuito per i soci (30? )

non soci: 1? (minori di 18 anni), 2? (adulti)

Pass per 10 sessioni a 10?

Espanol :

¿Aficionado, entusiasta o simplemente curioso?

Descubra un mundo de juegos.

Abierto a todos (niños, adolescentes, adultos, mayores)

El lugar perfecto para pasar un buen rato con la familia y los amigos.

Una amplia selección de juegos: de estrategia o divertidos.

Super Mega Lucky Box, Galileo Project, Akropolis, Maudit Mot Dit, Platypus, Turing Machine, Tracks, Clockworker, Le grand Kiwiz, Smart 10, Splendor Duel, Très Futé 4ever, Splito, Ecosphère, Cascadia, Stella, Honey Buzz, de zéro à 100, Dix, Living Forest, Loco Momo, ¡Azul 4 Le Jardin de la Reine, Gutenberg, 7 Wonders Architect, Welcome to the Moon, Canvas, Terraforming Mars Ares Expedition, Sagani, Almadi, Khora, So Clover, Mysterium Park, Little Factory, Codex Naturalis, Meadow, Varuna, Project L, Titles, Top Ten, Twin It!mot Malin, Deadlines, Azul Pavillon d'été, Fiesta de los Muertos, Obscurio, One Key, Hadara, Dice Hospital, Azul, Sagrada, Men At Work, Code Names, Gizmo, Just One, TrapWords, Les Tavernes de la Vallée Profonde, Century, Les Charlatans de Belcastel, Ganymède, Welcome, …

Precio: gratuito para los socios (30? )

no socios: 1? (menores de 18 años), 2? (adulto)

Abono de 10 sesiones a 10?

Precio: gratuito para los socios (30? )

no socios: 1? (menores de 18 años), 2? (adulto)

Abono de 10 sesiones a 10?

