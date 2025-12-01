Soirée Jeux de société Golbey

Soirée Jeux de société

26 rue de la Plaine Golbey Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 20:00:00

2025-12-20

Amateur, passionné ou simple curieux ?

Découvrez un univers de jeux.

Ouvert à tous (enfant, ados, adultes, seniors)

Un cadre idéal pour passer un bon moment en famille ou entre amis.

Grand choix de jeux jeux de stratégie ou jeux d’ambiance.Tout public

26 rue de la Plaine Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 7 56 81 29 29

English :

Amateur, enthusiast or simply curious?

Discover a world of games.

Open to all (children, teenagers, adults, seniors)

An ideal place to spend a good time with family or friends.

A large choice of games: strategy games or ambiance games.

