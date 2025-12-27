Soirée Jeux de société Golbey

Soirée Jeux de société

26 rue de la Plaine Golbey Vosges

Tarif : – – EUR

1

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10 23:59:00

Date(s) :

2026-01-10

Amateur, passionné ou simple curieux ?

Découvrez un univers de jeux.

Ouvert à tous (enfant, ados, adultes, seniors)

Un cadre idéal pour passer un bon moment en famille ou entre amis.

Grand choix de jeux jeux de stratégie ou jeux d’ambiance.

Super Mega Lucky Box, Galileo Project, Akropolis, Maudit Mot Dit, Platypus, Turing Machine, Tracks, Clockworker, Le grand Kiwiz, Smart 10, Splendor Duel, Très Futé 4ever, Splito, Ecosphère, Cascadia, Stella, Honey Buzz, de zéro à 100, Dix, Living Forest, Loco Momo, Azul 4 Le Jardin de la Reine, Gutenberg, 7 Wonders Architect, Welcome to the Moon, Canvas, Terraforming Mars Ares Expedition, Sagani, Almadi, Khora, So Clover, Mysterium Park, Little Factory, Codex Naturalis, Meadow, Varuna, Project L, Titles, Top Ten, Twin It !, Mot Malin, Deadlines, Azul Pavillon d’été, Fiesta de los Muertos, Obscurio, One Key, Hadara, Dice Hospital, Azul, Sagrada, Men At Work, Code Names, Gizmo, Just One, TrapWords, Les Tavernes de la Vallée Profonde, Century, Les Charlatans de Belcastel, Ganymède, Welcome, …Tout public

1 .

26 rue de la Plaine Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 7 56 81 29 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Amateur, enthusiast or simply curious?

Discover a world of games.

Open to all (children, teenagers, adults, seniors)

An ideal place to spend time with family and friends.

Wide choice of games: strategy games or fun games.

Super Mega Lucky Box, Galileo Project, Akropolis, Maudit Mot Dit, Platypus, Turing Machine, Tracks, Clockworker, Le grand Kiwiz, Smart 10, Splendor Duel, Très Futé 4ever, Splito, Ecosphère, Cascadia, Stella, Honey Buzz, de zéro à 100, Dix, Living Forest, Loco Momo, Azul 4 Le Jardin de la Reine, Gutenberg, 7 Wonders Architect, Welcome to the Moon, Canvas, Terraforming Mars Ares Expedition, Sagani, Almadi, Khora, So Clover, Mysterium Park, Little Factory, Codex Naturalis, Meadow, Varuna, Project L, Titles, Top Ten, Twin It!mot Malin, Deadlines, Azul Pavillon d’été, Fiesta de los Muertos, Obscurio, One Key, Hadara, Dice Hospital, Azul, Sagrada, Men At Work, Code Names, Gizmo, Just One, TrapWords, Les Tavernes de la Vallée Profonde, Century, Les Charlatans de Belcastel, Ganymède, Welcome, …

