Soirée Jeux de société Golbey
Soirée Jeux de société Golbey samedi 7 février 2026.
Soirée Jeux de société
26 rue de la Plaine Golbey Vosges
Tarif : – – EUR
1
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07 23:59:00
Date(s) :
2026-02-07
Amateur, passionné ou simple curieux ?
Découvrez un univers de jeux.
Ouvert à tous (enfant, ados, adultes, seniors)Tout public
1 .
26 rue de la Plaine Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 7 56 81 29 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Amateur, enthusiast or simply curious?
Discover a world of games.
Open to all (children, teenagers, adults, seniors)
L’événement Soirée Jeux de société Golbey a été mis à jour le 2026-01-28 par OT EPINAL ET SA REGION