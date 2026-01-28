Soirée Jeux de société

26 rue de la Plaine Golbey Vosges

Tarif : – – EUR

1

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 23:59:00

Date(s) :

2026-02-07

Amateur, passionné ou simple curieux ?

Découvrez un univers de jeux.

Ouvert à tous (enfant, ados, adultes, seniors)Tout public

1 .

26 rue de la Plaine Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 7 56 81 29 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Amateur, enthusiast or simply curious?

Discover a world of games.

Open to all (children, teenagers, adults, seniors)

L’événement Soirée Jeux de société Golbey a été mis à jour le 2026-01-28 par OT EPINAL ET SA REGION