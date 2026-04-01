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Soirée Jeux de société Golbey

Soirée Jeux de société Golbey

Soirée Jeux de société Golbey samedi 18 avril 2026.

Adresse : 26 rue de la Plaine

Ville : 88190 Golbey

Département : Vosges

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 1 Tarif réduit

Golbey

Soirée Jeux de société

26 rue de la Plaine Golbey Vosges

Tarif : – – EUR
1
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18 23:59:00

Date(s) :
2026-04-18

Amateur, passionné ou simple curieux ?
Découvrez un univers de jeux.
Ouvert à tous (enfant, ados, adultes, seniors)
Un cadre idéal pour passer un bon moment en famille ou entre amis.Tout public
1  .

26 rue de la Plaine Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 7 56 81 29 29 

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English :

Amateur, enthusiast or simply curious?
Discover a world of games.
Open to all (children, teenagers, adults, seniors)
An ideal place to spend a good time with family or friends.

L’événement Soirée Jeux de société Golbey a été mis à jour le 2026-04-11 par OT EPINAL ET SA REGION

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