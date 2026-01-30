Soirée jeux de société Médiathèque Gouville-sur-Mer
Soirée jeux de société Médiathèque Gouville-sur-Mer jeudi 5 mars 2026.
Soirée jeux de société
Médiathèque 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 18:00:00
fin : 2026-03-05 20:00:00
Date(s) :
2026-03-05
Soirée jeux de société à la médiathèque. Tout public. .
Médiathèque 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 9 53 94 98 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux de société
L’événement Soirée jeux de société Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-30 par Coutances Tourisme