Soirée jeux de société Gros-Chastang

Soirée jeux de société Gros-Chastang samedi 22 novembre 2025.

Gros-Chastang Corrèze

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Soirée jeux de société.
Amener vos jeux et vos amis !
Buvette et restauration sur place 5€ et une boisson offerte.
Organisée par les fermes du doustre.   .

Gros-Chastang 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 94 26 44 

