Soirée jeux de société

Gros-Chastang Corrèze

2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Soirée jeux de société.

Amener vos jeux et vos amis !

Buvette et restauration sur place 5€ et une boisson offerte.

Organisée par les fermes du doustre. .

Gros-Chastang 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 94 26 44

