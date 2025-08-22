Soirée Jeux de société Guinguette La Belle Verte Hutte de Velluire Les Velluire-sur-Vendée
Soirée Jeux de société Guinguette La Belle Verte Hutte de Velluire Les Velluire-sur-Vendée vendredi 22 août 2025.
Début : 2025-08-22 18:30:00
fin : 2025-08-22
Venez profiter en famille aux Velluire-sur-Vendée !
Toute la soirée des jeux de société seront mis à disposition pour le plaisir des petits et surtout des plus grands.
Seul.e, en duo, entre ami.e.s ou en famille, venez jouer avec nous !
Ouverture de la guinguette à 17h
Sur place boissons, planches apéro, crêpes et galettes.
Guinguette La Belle Verte > parking à l’église de Velluire (85) .
Hutte de Velluire Guinguette La Belle Verte Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 26 91 83 36 contact@asso-labelleverte.fr
English :
Bring the whole family to Les Velluire-sur-Vendée!
German :
Kommen Sie und genießen Sie mit Ihrer Familie in Les Velluire-sur-Vendée!
Italiano :
Portate tutta la famiglia a Les Velluire-sur-Vendée!
Espanol :
¡Traiga a toda la familia a Les Velluire-sur-Vendée!
