Soirée Jeux de société Guinguette La Belle Verte Hutte de Velluire Les Velluire-sur-Vendée

Soirée Jeux de société Guinguette La Belle Verte

Hutte de Velluire Guinguette La Belle Verte Les Velluire-sur-Vendée Vendée

Début : 2025-08-22 18:30:00

fin : 2025-08-22

2025-08-22

Venez profiter en famille aux Velluire-sur-Vendée !

Toute la soirée des jeux de société seront mis à disposition pour le plaisir des petits et surtout des plus grands.

Seul.e, en duo, entre ami.e.s ou en famille, venez jouer avec nous !

Ouverture de la guinguette à 17h

Sur place boissons, planches apéro, crêpes et galettes.

Guinguette La Belle Verte > parking à l’église de Velluire (85) .

Hutte de Velluire Guinguette La Belle Verte Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 26 91 83 36 contact@asso-labelleverte.fr

English :

Bring the whole family to Les Velluire-sur-Vendée!

German :

Kommen Sie und genießen Sie mit Ihrer Familie in Les Velluire-sur-Vendée!

Italiano :

Portate tutta la famiglia a Les Velluire-sur-Vendée!

Espanol :

¡Traiga a toda la familia a Les Velluire-sur-Vendée!

