Soirée jeux de société Salle Ville Perrotin Herbignac
Soirée jeux de société Salle Ville Perrotin Herbignac vendredi 17 octobre 2025.
Soirée jeux de société
Salle Ville Perrotin 30 rue de la ville Perrotin Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17 23:30:00
Date(s) :
2025-10-17
Venez jouer avec nous à la salle de la Ville Perrotin ! .
Salle Ville Perrotin 30 rue de la ville Perrotin Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 75 33 45 67 sijauraisjoue@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée jeux de société Herbignac a été mis à jour le 2025-10-10 par ADT44