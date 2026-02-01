Soirée jeux de société Salle Ville Perrotin Herbignac

Soirée jeux de société

Salle Ville Perrotin 30 rue de la ville Perrotin Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 23:00:00

2026-02-07

Venez jouer avec nous à la salle de la Ville Perrotin ! .

sijauraisjoue@gmail.com

