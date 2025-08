Soirée jeux de société Salle Polyvalente Île-Tudy

Soirée jeux de société Salle Polyvalente Île-Tudy jeudi 7 août 2025.

Soirée jeux de société

Salle Polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy Finistère

Début : 2025-08-07 20:00:00

fin : 2025-08-07

2025-08-07

Venez découvrir de nouveaux jeux et partager un moment ludique une soirée proposée aux 10 ans et plus !

Places limitées, inscription par téléphone à partir de 18h. .

Salle Polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 15 29 23 65

