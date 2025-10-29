Soirée jeux de société Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Soirée jeux de société Médiathèque de l’Orangerie Jarnac mercredi 29 octobre 2025.

Soirée jeux de société

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 18:00:00

fin : 2025-10-29 22:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Venez passer un moment convivial autour des jeux de société mis à disposition par la médiathèque ! Vous pouvez emmener vos propres jeux si vous le souhaitez pour nous les faire découvrir.

.

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

English :

Come and spend a convivial moment around the board games provided by the multimedia library! You’re welcome to bring your own games if you’d like to share them with us.

German :

Verbringen Sie einen geselligen Moment rund um die Gesellschaftsspiele, die von der Mediathek zur Verfügung gestellt werden! Wenn Sie möchten, können Sie auch Ihre eigenen Spiele mitbringen, um sie uns vorzustellen.

Italiano :

Venite a trascorrere un po’ di tempo giocando con i giochi da tavolo messi a disposizione dalla biblioteca multimediale! Siete invitati a portare i vostri giochi se volete condividerli con noi.

Espanol :

Ven a pasar un rato jugando a los juegos de mesa que pone a tu disposición la biblioteca multimedia Te invitamos a traer tus propios juegos si quieres compartirlos con nosotros.

L’événement Soirée jeux de société Jarnac a été mis à jour le 2025-09-15 par Destination Cognac