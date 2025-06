Soirée jeux de société jeux de rôles Salle Carré d’AS, place de la République Labenne 21 juin 2025 20:30

Soirée jeux de société jeux de rôles Salle Carré d’AS, place de la République Place de la République Labenne Landes

Gratuit

Début : 2025-06-21 20:30:00

fin : 2025-06-21 02:00:00

2025-06-21

De nombreux jeux disponibles sur place, ou venez faire découvrir vos pépites ludiques????

Des boissons et des encas?????

De la bonne ambiance ??

English : Soirée jeux de société jeux de rôles

Lots of games available on site, or come and show off your playful nuggets????

Drinks and snacks?????

A great atmosphere?

German : Soirée jeux de société jeux de rôles

Zahlreiche Spiele vor Ort verfügbar, oder kommen Sie und zeigen Sie Ihre Spielnuggets????

Getränke und Snacks?????

Gute Stimmung?

Italiano :

Una vasta gamma di giochi disponibili in loco, oppure venite a mostrare le vostre pepite giocose????

Bevande e spuntini?????

Una grande atmosfera?

Espanol : Soirée jeux de société jeux de rôles

Una amplia gama de juegos disponibles in situ, o ven y muestra tus pepitas juguetonas????

Bebidas y aperitivos?????

¿Un buen ambiente?

