Soirée jeux de société — La Diag ft. Undécent The Roof Vercors Bourg-de-Péage

Soirée jeux de société — La Diag ft. Undécent

The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Rendez-vous vendredi 28 novembre pour une soirée jeux de société co-animée par La Diagonale du Fou, boutique de jeux de société située à Valence, et Undécent, association spécialisée dans le test et la découverte de nouveaux jeux.

The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 contact-vercors@theroof.fr

English :

Join us on Friday November 28 for an evening of board games co-hosted by La Diagonale du Fou, a Valence-based board game store, and Undécent, an association specializing in the testing and discovery of new games.

German :

Treffen Sie sich am Freitag, den 28. November zu einem Abend mit Gesellschaftsspielen, der von La Diagonale du Fou, einem Geschäft für Gesellschaftsspiele in Valence, und Undécent, einem Verein, der sich auf das Testen und Entdecken neuer Spiele spezialisiert hat, gemeinsam geleitet wird.

Italiano :

Venerdì 28 novembre, una serata di giochi da tavolo organizzata da La Diagonale du Fou, un negozio di giochi da tavolo di Valence, e Undécent, un’associazione specializzata nella sperimentazione e nella scoperta di nuovi giochi.

Espanol :

Acompáñenos el viernes 28 de noviembre en una velada de juegos de mesa organizada conjuntamente por La Diagonale du Fou, tienda de juegos de mesa de Valence, y Undécent, asociación especializada en probar y descubrir nuevos juegos.

