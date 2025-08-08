SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ La Loupiote La Loupiote Houssay
Rendez-vous à La Loupiote pour les amateurs de jeux de société !
Tous les vendredis du 1er au 22 août 2025 de 18hà 21h rendez-vous à la Loupiote à Houssay pour des soirée jeux de société !
Pas d’animateurs/animatrices mais seulement une mise ne commun des jeux de chacun.
Informations 02 49 80 16 28 laloupiote@yahoo.com .
English :
La Loupiote is the place to be for board game fans!
German :
Treffpunkt La Loupiote für Liebhaber von Gesellschaftsspielen!
Italiano :
La Loupiote è il posto giusto per gli appassionati di giochi da tavolo!
Espanol :
La Loupiote es el lugar ideal para los aficionados a los juegos de mesa
