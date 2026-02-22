Soirée jeux de société La Salvetat-Peyralès
Soirée jeux de société La Salvetat-Peyralès vendredi 27 mars 2026.
Soirée jeux de société
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Carcassonne, la Parlante, la Guerre des Moutons, Rummikub… Viens faire découvrir tes jeux préférés ! Possibilité d’apporter un plat à partager.
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com
English :
Carcassonne, La Parlante, La Guerre des Moutons, Rummikub… Come and share your favorite games! Bring a dish to share.
L’événement Soirée jeux de société La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-02-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)