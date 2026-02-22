Soirée jeux de société

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Gratuit

Début : Vendredi 2026-03-27

2026-03-27

Carcassonne, la Parlante, la Guerre des Moutons, Rummikub… Viens faire découvrir tes jeux préférés ! Possibilité d’apporter un plat à partager.

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com

English :

Carcassonne, La Parlante, La Guerre des Moutons, Rummikub… Come and share your favorite games! Bring a dish to share.

