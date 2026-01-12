SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Carrément Citoyen Labrit
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Carrément Citoyen Labrit vendredi 23 janvier 2026.
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Carrément Citoyen 51 route des Plantons Labrit Landes
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Tu as un jeu que tu adores ? Apporte-le, on le découvre ensemble dans une ambiance conviviale et festive !
VENDREDI 23 JANVIER 2026
à partir de 18h00
OUVERT À TOUS
Viens seul, en famille ou entre amis… et fais tourner les dés du partage !
Carrément Citoyen 51 route des Plantons Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine carrementcitoyen@gmail.com
English : SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
BOARD GAMES EVENING
Got a game you love? Bring it along, and we’ll discover it together in a friendly, festive atmosphere!
FRIDAY, JANUARY 23, 2026
starting at 6:00 pm
OPEN TO ALL
Come on your own, with your family or friends? and roll the dice of sharing!
