SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Carrément Citoyen Labrit

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Carrément Citoyen 51 route des Plantons Labrit Landes

Tu as un jeu que tu adores ? Apporte-le, on le découvre ensemble dans une ambiance conviviale et festive !

VENDREDI 23 JANVIER 2026

à partir de 18h00

OUVERT À TOUS

Viens seul, en famille ou entre amis… et fais tourner les dés du partage !

Carrément Citoyen 51 route des Plantons Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine carrementcitoyen@gmail.com

English : SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

BOARD GAMES EVENING

Got a game you love? Bring it along, and we’ll discover it together in a friendly, festive atmosphere!

FRIDAY, JANUARY 23, 2026

starting at 6:00 pm

OPEN TO ALL

Come on your own, with your family or friends? and roll the dice of sharing!

