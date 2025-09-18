Soirée jeux de société Laguiole

Soirée jeux de société Laguiole jeudi 18 septembre 2025.

Soirée jeux de société

Laguiole Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-09-18

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Débutant ou amateur, c’est pour vous ! Un moment conçu pour les adultes qui souhaitent découvrir et s’amuser.

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 67 17

English :

Whether you’re a beginner or an amateur, this is for you! Designed for adults who want to discover and have fun.

German :

Anfänger oder Amateur, das ist für Sie! Eine Zeit, die für Erwachsene konzipiert wurde, die entdecken und Spaß haben wollen.

Italiano :

Che siate principianti o dilettanti, questo è per voi! È pensato per gli adulti che vogliono scoprire e divertirsi.

Espanol :

Tanto si eres principiante como aficionado, ¡esto es para ti! Está pensado para adultos con ganas de descubrir y divertirse.

