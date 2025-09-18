Soirée jeux de société Laguiole
Soirée jeux de société Laguiole jeudi 18 septembre 2025.
Soirée jeux de société
Laguiole Aveyron
Tarif :
Date et horaire :
Début : Jeudi 2025-09-18
fin : 2025-09-18
Date(s) :
2025-09-18
Débutant ou amateur, c’est pour vous ! Un moment conçu pour les adultes qui souhaitent découvrir et s’amuser.
Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 67 17
English :
Whether you’re a beginner or an amateur, this is for you! Designed for adults who want to discover and have fun.
German :
Anfänger oder Amateur, das ist für Sie! Eine Zeit, die für Erwachsene konzipiert wurde, die entdecken und Spaß haben wollen.
Italiano :
Che siate principianti o dilettanti, questo è per voi! È pensato per gli adulti che vogliono scoprire e divertirsi.
Espanol :
Tanto si eres principiante como aficionado, ¡esto es para ti! Está pensado para adultos con ganas de descubrir y divertirse.
L’événement Soirée jeux de société Laguiole a été mis à jour le 2025-09-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)