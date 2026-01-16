Soirée jeux de société Salle communale de Lamoura Lamoura

Soirée jeux de société

Salle communale de Lamoura 173 Route de Longchaumois Lamoura Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Soirée jeux de société organisée par l’association Les Flocons . .

Salle communale de Lamoura 173 Route de Longchaumois Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté les.flocons39@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Lamoura a été mis à jour le 2026-01-16 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses