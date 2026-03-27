Soirée jeux de société Maison Distrilux Epicerie fine caviste Lapalisse
Soirée jeux de société Maison Distrilux Epicerie fine caviste Lapalisse vendredi 17 avril 2026.
Soirée jeux de société
Maison Distrilux Epicerie fine caviste 27 Rue Roosevelt Lapalisse Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Réservation en ligne ou directement en boutique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:30:00
fin : 2026-04-17 22:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Dans les locaux de la maison Distrilux-épicerie fine caviste à Laplisse, venez vous détendre autour de jeux de société tout en dégustant quelques produits à boire ou à manger.
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Maison Distrilux Epicerie fine caviste 27 Rue Roosevelt Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 56 54 63 fabrice.drevet@distrilux.eu
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English :
Come and relax at the Distrilux fine grocery/cellar store in Laplisse, where you can play board games and enjoy some food and drink.
L’événement Soirée jeux de société Lapalisse a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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