Soirée jeux de société Maison Distrilux Epicerie fine caviste Lapalisse

Soirée jeux de société

Maison Distrilux Epicerie fine caviste 27 Rue Roosevelt Lapalisse Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Réservation en ligne ou directement en boutique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:30:00

fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Dans les locaux de la maison Distrilux-épicerie fine caviste à Laplisse, venez vous détendre autour de jeux de société tout en dégustant quelques produits à boire ou à manger.

.

Maison Distrilux Epicerie fine caviste 27 Rue Roosevelt Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 56 54 63 fabrice.drevet@distrilux.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and relax at the Distrilux fine grocery/cellar store in Laplisse, where you can play board games and enjoy some food and drink.

L’événement Soirée jeux de société Lapalisse a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme du pays de Lapalisse