Soirée jeux de société Médiathèque Le Croisty

Le Croisty

Soirée jeux de société

Médiathèque 11 Rue des Écoles Le Croisty Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-19 21:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Soirée jeux de société intergénérationnelle en partenariat avec la Maison des habitants et Séverine Lefevre, la coordinatrice. Vous pouvez amener vos propres jeux de société et/ou utiliser ceux de la ludothèque. .

Médiathèque 11 Rue des Écoles Le Croisty 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 66 60

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English :

L’événement Soirée jeux de société Le Croisty a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan