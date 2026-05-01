Soirée jeux de société Médiathèque Le Croisty
Soirée jeux de société Médiathèque Le Croisty mardi 19 mai 2026.
Le Croisty
Soirée jeux de société
Médiathèque 11 Rue des Écoles Le Croisty Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-19 21:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Soirée jeux de société intergénérationnelle en partenariat avec la Maison des habitants et Séverine Lefevre, la coordinatrice. Vous pouvez amener vos propres jeux de société et/ou utiliser ceux de la ludothèque. .
Médiathèque 11 Rue des Écoles Le Croisty 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 66 60
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English :
L’événement Soirée jeux de société Le Croisty a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan