Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée jeux de société Médiathèque Le Croisty

Soirée jeux de société Médiathèque Le Croisty mardi 19 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 11 Rue des Écoles

Ville : 56540 Le Croisty

Département : Morbihan

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Le Croisty

Soirée jeux de société

Médiathèque 11 Rue des Écoles Le Croisty Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-19 21:00:00

Date(s) :
2026-05-19

Soirée jeux de société intergénérationnelle en partenariat avec la Maison des habitants et Séverine Lefevre, la coordinatrice. Vous pouvez amener vos propres jeux de société et/ou utiliser ceux de la ludothèque.   .

Médiathèque 11 Rue des Écoles Le Croisty 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 66 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée jeux de société Le Croisty a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan