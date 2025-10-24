Soirée jeux de société La Singerie Le Havre

Soirée jeux de société La Singerie Le Havre vendredi 24 octobre 2025.

Soirée jeux de société

La Singerie 13 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-24 19:00:00

Hello les Ouistitis,

Prêts pour une nouvelle soirée jeux ?

Bonne nouvelle Emilie et Thomas de Oika Oika reviennent avec leurs valises pleines de jeux pour pimenter la soirée et vous faire découvrir leurs coups de coeur.

Petit restauration sur place.

Game is fun ! .

La Singerie 13 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 42 11 38 bienvenue@la-singerie.com

