SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Le Malzieu-Ville

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Le café associatif, Le Drogol, vous propose de vous retrouver autour d’une soirée jeux de plateau ! Venez passer une soirée conviviale avec vos amis et si vous le souhaitez, vous pouvez apporter vos propres jeux pour les faire découvrir !

Rendez-vous le samedi 27 décembre dès 18h00.

L’adhésion à l’association sera nécessaire.

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com

English :

Le Drogol, the community café, invites you to join us for an evening of board games! Come and spend a convivial evening with your friends, and if you like, you can bring your own games to show them off!

See you on Saturday, December 27 from 6.00 pm.

Membership of the association is required.

