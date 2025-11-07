Soirée jeux de société Le Ripaillon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-07 19:30 – 22:00

Gratuit : oui Tout public, En famille, Jeune Public

Rendez-vous vendredi 7/11 à 19h30 au Ripaillon, lieu de vie convivial, participatif et solidaire à Pirmil, pour une soirée jeux de société !Apportez pour partager :- un jeu de société- à manger- à boire (le Ripaillon est un lieu sans alcool)Soirée gratuite et ouverte à toutes et à tous, proposée par les Ripossiens et Rêver Sèvre

Le Ripaillon Nantes 44200