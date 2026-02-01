Soirée Jeux de société Les Fourgs

Soirée Jeux de société Les Fourgs vendredi 20 février 2026.

Soirée Jeux de société

Salle des associations Les Fourgs Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 18:30:00
fin : 2026-02-20 21:00:00

Date(s) :
2026-02-20

A partir de 9 ans.
Venez présenter vos jeux préférés et en découvrir de nouveaux.
Buvette et hot-dog.   .

Salle des associations Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   silesfourgs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Jeux de société Les Fourgs a été mis à jour le 2026-02-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS