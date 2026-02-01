Soirée Jeux de société

Salle des associations Les Fourgs Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 18:30:00

fin : 2026-02-20 21:00:00

Date(s) :

2026-02-20

A partir de 9 ans.

Venez présenter vos jeux préférés et en découvrir de nouveaux.

Buvette et hot-dog. .

Salle des associations Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté silesfourgs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Jeux de société Les Fourgs a été mis à jour le 2026-02-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS