Soirée Jeux de société Les Fourgs vendredi 20 février 2026.
Salle des associations Les Fourgs Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-02-20 18:30:00
fin : 2026-02-20 21:00:00
2026-02-20
A partir de 9 ans.
Venez présenter vos jeux préférés et en découvrir de nouveaux.
Buvette et hot-dog. .
Salle des associations Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté silesfourgs@gmail.com
