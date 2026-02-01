Soirée jeux de société Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz

Soirée jeux de société

Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2026-02-17 18:30:00

fin : 2026-02-17 22:30:00

2026-02-17

Pour tous les joueurs et joueuses de 5 à 99 ans, la bibliothèque des Moutiers-en-Retz propose une soirée jeux de société !

Une belle occasion de socialiser avec des amis et de passer un bon moment ensemble. Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable et pleine de rires !

Une soirée amusante !

Cette animation ludique et conviviale sera animée par Céline de Oïka Oïka. Une soirée amusante garantie, où petits et grands pourront se divertir autour de divers jeux de société.

Informations pratiques

animation accessible à partir de 5 ans

apportez un plat salé ou sucré à partager tous ensemble

réservation au 06 21 87 03 65

N’oubliez pas d’amener votre bonne humeur et votre envie de vous amuser. À très bientôt !

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz.

Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 77 bibliothequeRD@mairie-lesmoutiersenretz.fr

English :

For all gamers aged 5 to 99, the Moutiers-en-Retz library is offering an evening of board games!

