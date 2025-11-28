Soirée jeux de société Rue du Stade Ligné

Soirée jeux de société

Rue du Stade Local'ados Ligné Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Tous les 2èmes et 4èmes vendredis de chaque mois, rendez-vous au Local’Ados pour partager votre passion des jeux de société.

– Débutants ou initiés, tout le monde est le bienvenu !

– Jeux de stratégie, jeux de plateaux, jeux d’ambiance, coopératifs ou compétitifs tous les types jeux sont mis à l’honneur.

Les joueurs peuvent être force de proposition et apporter un ou plusieurs jeux pendant les soirées.

Pour mieux s’organiser avant chaque soirée, vous pouvez rejoindre le Discord de l’association pour échanger avec les autres adhérents. .

English :

Every 2nd and 4th Friday of the month, come along to Local’Ados to share your passion for board games.

German :

Jeden 2. und 4. Freitag im Monat treffen Sie sich im Local’Ados, um Ihre Leidenschaft für Gesellschaftsspiele zu teilen.

Italiano :

Ogni 2° e 4° venerdì del mese, venite a Local’Ados per condividere la vostra passione per i giochi da tavolo.

Espanol :

Todos los segundos y cuartos viernes de cada mes, ven a Local’Ados a compartir tu pasión por los juegos de mesa.

