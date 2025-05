Soirée jeux de société – Linxe, 17 mai 2025 19:30, Linxe.

Début : 2025-05-17 19:30:00

fin : 2025-05-17 22:30:00

2025-05-17

Profitez d’un temps sans écran et d’un moment de convivialité.

Soirée animée par Benoît de la boutique de jeux as2pik (vente de jeux de société et animations ludiques de Parentis-en-Born).

Gratuite et ouverte à tous, il y en aura pour tous les goûts.

Auberge espagnole pour le repas chacun apporte ce qu’il souhaite manger.

A partager entres amis ou en famille! .

Halle et Ludo-médiathèque

Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 55 63 06

