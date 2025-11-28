Soirée jeux de société

Halle et Ludo-médiathèque Linxe Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Profitez d’un temps sans écran et d’un moment de convivialité.

Soirée animée par Benoît de la boutique de jeux as2pik (vente de jeux de société et animations ludiques de Parentis-en-Born).

Gratuite et ouverte à tous, il y en aura pour tous les goûts.

Foods trucks Happy Landes Food et Auberge espagnole, buvette par l’APE. .

Halle et Ludo-médiathèque Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 55 63 06

English : Soirée jeux de société

German : Soirée jeux de société

Italiano :

Espanol : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Linxe a été mis à jour le 2025-11-20 par Côte Landes Nature Tourisme