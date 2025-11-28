Soirée jeux de société Linxe
Soirée jeux de société Linxe vendredi 28 novembre 2025.
Soirée jeux de société
Halle et Ludo-médiathèque Linxe Landes
Profitez d’un temps sans écran et d’un moment de convivialité.
Soirée animée par Benoît de la boutique de jeux as2pik (vente de jeux de société et animations ludiques de Parentis-en-Born).
Gratuite et ouverte à tous, il y en aura pour tous les goûts.
Foods trucks Happy Landes Food et Auberge espagnole, buvette par l’APE. .
Halle et Ludo-médiathèque Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 55 63 06
