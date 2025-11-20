Soirée jeux de société “Ludo’Nature” Cité des Pyrénées Pau
Soirée jeux de société “Ludo’Nature” Cité des Pyrénées Pau mercredi 18 février 2026.
Soirée jeux de société “Ludo’Nature”
Cité des Pyrénées 29 Rue Berlioz Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
L’association Commun vivant vous propose une soirée jeux de société sur le thème de la nature et de la biodiversité avec des jeux pour les petits et les plus grands ! .
Cité des Pyrénées 29 Rue Berlioz Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine commun.vivant@gmail.com
English : Soirée jeux de société “Ludo’Nature”
German : Soirée jeux de société “Ludo’Nature”
Italiano :
Espanol : Soirée jeux de société “Ludo’Nature”
L’événement Soirée jeux de société “Ludo’Nature” Pau a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Pau