Soirée jeux de société “Ludo’Nature” Cité des Pyrénées Pau

Soirée jeux de société “Ludo’Nature”

Cité des Pyrénées 29 Rue Berlioz Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

L’association Commun vivant vous propose une soirée jeux de société sur le thème de la nature et de la biodiversité avec des jeux pour les petits et les plus grands ! .

Cité des Pyrénées 29 Rue Berlioz Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine commun.vivant@gmail.com

