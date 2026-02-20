Soirée jeux de société La Comté Ludique Luxeuil-les-Bains

Soirée jeux de société

La Comté Ludique 32 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-14 18:30:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

2026-03-14 2026-03-21

À partir de 18h30. Places limitées.

Inscription par téléphone. .

La Comté Ludique 32 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 04 32

English : Soirée jeux de société

