Soirée jeux de société La Comté Ludique Luxeuil-les-Bains
Soirée jeux de société La Comté Ludique Luxeuil-les-Bains samedi 14 mars 2026.
Soirée jeux de société
La Comté Ludique 32 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 18:30:00
fin : 2026-03-21 22:00:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-21
À partir de 18h30. Places limitées.
Inscription par téléphone. .
La Comté Ludique 32 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 04 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux de société
L’événement Soirée jeux de société Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-20 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)