Soirée jeux de société Lifestore Minuit Deux Mâcon

Soirée jeux de société
Lifestore Minuit Deux 12 Rue Lamartine Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-11-14 18:30:00
fin : 2025-11-14 22:30:00
2025-11-14
Quatrième édition de notre événement avec Alexis de Jeu Papote et comme les autres fois, nous sommes heureux d’accueillir des famille avec enfants mais aussi des groupes d’amis ou des solos qui finalement joueront avec des inconnus et passeront une excellente soirée …
Nous proposons notre menu de la semaine à déguster ou des planches avec nos produits de l’épicerie fine, si vous souhaitez n’hésitez pas à réserver car soirée à succès ! .
Lifestore Minuit Deux 12 Rue Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 87 70 61 26 lifestore@minuitdeux.com
