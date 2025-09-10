Soirée jeux de société La Peñac Marciac

Soirée jeux de société

La Peñac 22 Place de l’Hôtel de Ville Marciac Gers

Gratuit

2025-09-10 20:00:00

2025-09-10 22:00:00

2025-09-10

La Peñac vous invite à une soirée jeux de société, animée par Hervé.

Ouvert à tous & tous niveaux à partir de 12 ans. Venez aussi avec vos jeux si vous souhaitez nous les faire découvrir.

Une soirée jeux de société offre une atmosphère chaleureuse et conviviale, où les rires fusent et les esprits s’animent autour d’une table bien garnie.

Les jeux de société, qu’ils soient classiques ou modernes, ont ce pouvoir de rassembler les gens de tous âges et de toutes origines. Que ce soit pour des moments de stratégie intense, des éclats de rire spontanés ou des compétitions amicales, chaque partie révèle une nouvelle dynamique entre les joueurs.

La Peñac 22 Place de l’Hôtel de Ville Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 87 79 06 05 lacantinedelapenac@gmail.com

English :

La Peñac invites you to an evening of board games, hosted by Hervé.

Open to all & all levels from 12 years upwards. Bring your own games if you’d like to share them with us.

An evening of board games offers a warm and friendly atmosphere, where laughter and spirits soar around a well-stocked table.

Board games, whether classic or modern, have the power to bring people of all ages and backgrounds together. Whether it’s moments of intense strategy, spontaneous laughter or friendly competition, each game reveals a new dynamic between players.

German :

La Peñac lädt Sie zu einem Abend mit Gesellschaftsspielen ein, der von Hervé geleitet wird.

Offen für alle & alle Niveaus ab 12 Jahren. Bringen Sie auch Ihre eigenen Spiele mit, wenn Sie sie uns zeigen möchten.

Ein Abend mit Gesellschaftsspielen bietet eine warme und gesellige Atmosphäre, in der an einem reich gedeckten Tisch viel gelacht wird und die Gemüter belebt werden.

Brettspiele, ob klassisch oder modern, haben die Kraft, Menschen jeden Alters und jeder Herkunft zusammenzubringen. Ob intensive strategische Momente, spontanes Lachen oder freundschaftliche Wettkämpfe jede Partie offenbart eine neue Dynamik zwischen den Spielern.

Italiano :

La Peñac vi invita a una serata di giochi da tavolo, condotta da Hervé.

Aperto a tutte le età e abilità, dai 12 anni in su. Portate i vostri giochi se volete mostrarli.

Una serata di giochi da tavolo offre un’atmosfera calda e amichevole, dove le risate si fondono e gli spiriti si animano intorno a un tavolo ben fornito.

I giochi da tavolo, classici o moderni, hanno il potere di unire persone di ogni età e provenienza. Che si tratti di momenti di intensa strategia, risate spontanee o competizione amichevole, ogni partita rivela una nuova dinamica tra i giocatori.

Espanol :

La Peñac te invita a una tarde de juegos de mesa, animada por Hervé.

Abierto a todas las edades y capacidades, a partir de 12 años. Trae tus propios juegos si quieres compartirlos con nosotros.

Una velada de juegos de mesa ofrece un ambiente cálido y amistoso, donde las risas se funden y los ánimos se animan alrededor de una mesa bien surtida.

Los juegos de mesa, ya sean clásicos o modernos, tienen el poder de unir a personas de todas las edades y procedencias. Ya sean momentos de intensa estrategia, risas espontáneas o competición amistosa, cada partida revela una nueva dinámica entre los jugadores.

