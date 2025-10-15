Soirée jeux de société La Peñac Marciac

Soirée jeux de société La Peñac Marciac mercredi 15 octobre 2025.

Soirée jeux de société

La Peñac 22 Place de l’Hôtel de Ville Marciac Gers

Hervé vous propose des soirées jeux de société pour tous & tous niveaux à partir de 12 ans.

Venez aussi avec vos jeux si vous souhaitez nous les faire découvrir.

La Penac est un café associatif d’alternatives culturelles & citoyennes au cœur de Marciac ! .

La Peñac 22 Place de l’Hôtel de Ville Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 87 79 06 05 lacantinedelapenac@gmail.com

English :

Hervé offers board game evenings for all ages & levels from 12 upwards.

Bring your own games if you’d like to share them with us.

German :

Hervé bietet Ihnen Brettspielabende für alle & alle Niveaus ab 12 Jahren an.

Bringen Sie auch Ihre eigenen Spiele mit, wenn Sie sie uns zeigen möchten.

Italiano :

Hervé propone serate di giochi da tavolo per tutte le età e i livelli, dai 12 anni in su.

Portate i vostri giochi se volete mostrarli.

Espanol :

Hervé ofrece tardes de juegos de mesa para todas las edades y niveles, a partir de 12 años.

Trae tus propios juegos si quieres enseñarlos.

