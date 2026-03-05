Soirée jeux de société (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde
Soirée jeux de société (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde mardi 10 mars 2026.
Soirée jeux de société (Médiathèque centre ville)
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10
fin : 2026-03-10
Date(s) :
2026-03-10
Venez, en famille, entre amis, vous amuser autour de jeux de société.
Entrée libre, tout public, à partir de 6 ans.
Renseignements médiathèque 05 55 18 17 50 ludothèque 05 55 87 16 23 .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux de société (Médiathèque centre ville)
L’événement Soirée jeux de société (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-02 par Brive Tourisme