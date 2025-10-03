Soirée jeux de société Médiathèque de Palau del Vidre Josep Sebastià Pons Palau-del-Vidre

Soirée jeux de société Vendredi 3 octobre, 20h00 Médiathèque de Palau del Vidre Josep Sebastià Pons Pyrénées-Orientales

Évènement gratuit. À partir de 20h. Si on le veut on peut ramener une boisson ou un met à partager.

Début : 2025-10-03T20:00:00 – 2025-10-03T23:00:00

Venez découvrir notre fond jeux de société

Moment de partage autour du jeux et restauration façon « auberge espagnole » (chacun peut ramener ce qui lui fait plaisir : boisson, nourriture… ).

Médiathèque de Palau del Vidre Josep Sebastià Pons 88 avenue Joliot Curie 66690 Palau del Vidre Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 88 45 69 Médiathèque intercommunale. Parking devant la médiathèque. Accès aux personnes à mobilité réduite et poussettes.

