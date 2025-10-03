Soirée Jeux de société MEDIATHEQUE GUIRAUDE DE LAURAC Lavaur

Soirée Jeux de société MEDIATHEQUE GUIRAUDE DE LAURAC Lavaur vendredi 3 octobre 2025.

Soirée Jeux de société Vendredi 3 octobre, 18h00 MEDIATHEQUE GUIRAUDE DE LAURAC Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T20:00:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T20:00:00

Soirée Jeux de société – Animée par Noémie

Venez partager un moment convivial et ludique autour d’une sélection de jeux de la ludothèque de Donovan, soigneusement choisis par Noémie. Une soirée ouverte à tous, petits et grands, pour rire, s’amuser et relever des défis en famille ou entre amis. Une occasion idéale de découvrir de nouveaux jeux, d’échanger avec d’autres passionnés et de passer un moment chaleureux dans une ambiance conviviale.

MEDIATHEQUE GUIRAUDE DE LAURAC 1 rue Jouxaygues 81500 LAVAUR Lavaur 24550 81500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 58 03 42 »}]

Soirée Jeux de société – Animée par Noémie

@ChezDonovan