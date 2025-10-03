Soirée Jeux de Société Médiathèque Horloge 49 Rue de l’Abondance 95800 Cergy Cergy

Soirée Jeux de Société Médiathèque Horloge 49 Rue de l’Abondance 95800 Cergy Cergy vendredi 3 octobre 2025.

Soirée Jeux de Société Vendredi 3 octobre, 18h30 Médiathèque Horloge 49 Rue de l’Abondance 95800 Cergy Val-d’Oise

gratuit, sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T21:30:00

Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T21:30:00

Rejoignez-nous pour une soirée jeux de société inoubliable, où petits et grands pourront s’affronter et s’amuser autour de leurs jeux préférés ! Venez passer un moment convivial et chaleureux en famille ou entre amis, avec des jeux pour tous les âges et pour tous les goûts. Laissez-vous emporter par l’ambiance festive et repartez avec des souvenirs plein la tête.

Par Le jeu pour tous

Médiathèque Horloge 49 Rue de l’Abondance 95800 Cergy 49 Rue de l’Abondance, 95800 Cergy Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France 01 34 33 46 90 https://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/cergy-mediatheque-lhorloge https://www.facebook.com/bibliocergy/ Bibliothèque municipale à Cergy Accessible via le RER A / Gare de Cergy Saint Christophe

Rejoignez-nous pour une soirée jeux de société inoubliable, où petits et grands pourront s’affronter et s’amuser autour de leurs jeux préférés ! Venez passer un moment convivial et chaleureux en ou …

© Ville de Cergy