Soirée jeux de société Médiathèque L@ Parenthèse Nivillac

Entrée libre

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:30:00

Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:30:00

Rendez-vous à la médiathèque L@ Parenthèse pour jouer aux jeux de société, le temps d’une soirée ! Découvrir de nouveaux jeux de société, élaborer des stratégies ou encore passer du temps en famille ou entre amis… Tous les prétextes sont bons pour se retrouver autour d’une partie de Compatibility, se défier avec Mantis ou devenir le meileur éleveur de dragons avec Dragomino !

Médiathèque L@ Parenthèse 1 rue Joseph Dano 56130 Nivillac Nivillac 56130 Morbihan Bretagne 0299908164 https://mediatheque.nivillac.fr

