Soirée jeux de société Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Soirée jeux de société Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris vendredi 17 avril 2026.
Chaque mois, les bibliothèques municipales du 15e arrondissement vous proposent à tour de rôle une soirée jeux.
Au mois d’avril, c’est au tour de la médiathèque Marguerite Yourcenar, au programme : des jeux de société ou de plateau pour toutes et tous à partir de 6 ans.
Buffet participatif : si vous le pouvez, apportez de quoi boire et grignoter pour le buffet à partager !
N’hésitez pas à ramener également vos propres jeux, pour les faire découvrir au plus grand nombre !
Entre amis, en famille ou en solo, rejoignez-nous pour un chouette moment !
vendredi 17 avril de 19h à 22h
tout public à partir de 6 ans
sur inscription à partir du 17 mars sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires
Vous aimez bâtir des mondes, vous battre à l’épée, déjouer des pièges, tricher (juste un peu), lancer des dés, faire des puzzles et peut-être…gagner ? Venez !
Le vendredi 17 avril 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit
sur inscription à partir du 11 mars auprès des bibliothécaires ou sur
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T19:00:00+02:00_2026-04-17T22:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/
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