Soirée jeux de société Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Soirée jeux de société Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Soirée jeux de société Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris vendredi 17 avril 2026.

Chaque mois, les bibliothèques municipales du 15e arrondissement vous proposent à tour de rôle une soirée jeux.

Au mois d’avril, c’est au tour de la médiathèque Marguerite Yourcenar, au programme : des jeux de société ou de plateau pour toutes et tous à partir de 6 ans.

Buffet participatif : si vous le pouvez, apportez de quoi boire et grignoter pour le buffet à partager !

N’hésitez pas à ramener également vos propres jeux, pour les faire découvrir au plus grand nombre !

Entre amis, en famille ou en solo, rejoignez-nous pour un chouette moment !

vendredi 17 avril de 19h à 22h
tout public à partir de 6 ans
sur inscription à partir du 17 mars sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Vous aimez bâtir des mondes, vous battre à l’épée, déjouer des pièges, tricher (juste un peu), lancer des dés, faire des puzzles et peut-être…gagner ? Venez !
Le vendredi 17 avril 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit

sur inscription à partir du 11 mars auprès des bibliothécaires ou sur

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T19:00:00+02:00_2026-04-17T22:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/


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