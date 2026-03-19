Soirée jeux de société Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Chaque mois, les bibliothèques municipales du 15e arrondissement vous proposent à tour de rôle une soirée jeux.

Au mois d’avril, c’est au tour de la médiathèque Marguerite Yourcenar, au programme : des jeux de société ou de plateau pour toutes et tous à partir de 6 ans.

Buffet participatif : si vous le pouvez, apportez de quoi boire et grignoter pour le buffet à partager !

N’hésitez pas à ramener également vos propres jeux, pour les faire découvrir au plus grand nombre !

Entre amis, en famille ou en solo, rejoignez-nous pour un chouette moment !

vendredi 17 avril de 19h à 22h

tout public à partir de 6 ans

sur inscription à partir du 17 mars sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Vous aimez bâtir des mondes, vous battre à l’épée, déjouer des pièges, tricher (juste un peu), lancer des dés, faire des puzzles et peut-être…gagner ? Venez !

Le vendredi 17 avril 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit

sur inscription à partir du 11 mars auprès des bibliothécaires ou sur

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T19:00:00+02:00_2026-04-17T22:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar et trouvez le meilleur itinéraire

