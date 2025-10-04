Soirée jeux de société Médiathèque municipale de Lamastre Lamastre

Soirée jeux de société Samedi 4 octobre, 17h00 Médiathèque municipale de Lamastre Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T17:00:00 – 2025-10-04T23:59:00

Fin : 2025-10-04T17:00:00 – 2025-10-04T23:59:00

La médiathèque municipale de Lamastre vous invite à partager un moment de convivialité autour des jeux de société. Petits et grands, débutants ou passionnés, chacun trouvera de quoi s’amuser et passer un bon moment ensemble.

Médiathèque municipale de Lamastre

À partir de 17h

Collation non comprise

Gratuit et ouvert à tous !

Médiathèque municipale de Lamastre 4 avenue de Tournon Lamastre 07270 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475065444

