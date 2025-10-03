Soirée jeux de société Médiathèque municipale Polliat

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T22:00:00

Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T22:00:00

Venez vous amuser en famille ou avec des amis !

La soirée du 3 octobre sera placée sous le signe du partage : chacun peut emmener un jeu de chez lui pour le partager avec d’autres joueurs ! Nous utiliserons aussi les jeux de la médiathèque :)

Alors ça vous dit ?

Il y aura un buffet partagé, chacun emmène un petit plat à partager. On compte sur vous !

Médiathèque municipale 41 ROUTE DE MEZERIAT 01310 Polliat Polliat 01310 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474257496 http://www.mediatheque-polliat.fr

