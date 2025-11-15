Soirée jeux de société Mérignac
Soirée jeux de société Mérignac samedi 15 novembre 2025.
Soirée jeux de société
Route de la mairie Mérignac Charente-Maritime
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15 23:59:00
2025-11-15
Au programme: des parties de Loup Garou de Thiercelieux, la découverte de nouveaux jeux et comme d’habitude, le partage des pâtisseries maison.
Route de la mairie Mérignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 52 60 13 slcsousmoulins@gmail.com
English :
On the program: games of Loup Garou de Thiercelieux, the discovery of new games and, as usual, the sharing of home-made pastries.
German :
Auf dem Programm standen Partien von Loup Garou de Thiercelieux, das Entdecken neuer Spiele und wie immer das Teilen von selbstgebackenen Kuchen.
Italiano :
In programma: giochi di Loup Garou de Thiercelieux, scoperta di nuovi giochi e, come sempre, condivisione di dolci fatti in casa.
Espanol :
En el programa: partidas de Loup Garou de Thiercelieux, descubrimiento de nuevos juegos y, como de costumbre, compartir repostería casera.
