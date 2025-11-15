Soirée jeux de société

Route de la mairie Mérignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 23:59:00

Date(s) :

2025-11-15

Au programme: des parties de Loup Garou de Thiercelieux, la découverte de nouveaux jeux et comme d’habitude, le partage des pâtisseries maison.

.

Route de la mairie Mérignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 52 60 13 slcsousmoulins@gmail.com

English :

On the program: games of Loup Garou de Thiercelieux, the discovery of new games and, as usual, the sharing of home-made pastries.

German :

Auf dem Programm standen Partien von Loup Garou de Thiercelieux, das Entdecken neuer Spiele und wie immer das Teilen von selbstgebackenen Kuchen.

Italiano :

In programma: giochi di Loup Garou de Thiercelieux, scoperta di nuovi giochi e, come sempre, condivisione di dolci fatti in casa.

Espanol :

En el programa: partidas de Loup Garou de Thiercelieux, descubrimiento de nuevos juegos y, como de costumbre, compartir repostería casera.

L’événement Soirée jeux de société Mérignac a été mis à jour le 2025-10-23 par Offices de Tourisme de Jonzac