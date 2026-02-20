Soirée jeux de société Salle des fêtes Mérignac
Soirée jeux de société Salle des fêtes Mérignac samedi 7 mars 2026.
Soirée jeux de société
Salle des fêtes Le bourg Mérignac Charente-Maritime
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Soirée Jeux de Société, Cartes, Plateau, Dés, De rôle, etc.
Salle des fêtes Le bourg Mérignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 52 60 13 slcsousmoulins@gmail.com
English :
Evening of Board, Cards, Dice, Role-playing, etc.
