Soirée jeux de société modernes Salle des association de la médiathèque Cubjac-Auvézère-Val d’Ans samedi 13 septembre 2025.

Si tu aimes faire des parties de jeux de société dans la joie et la bonne humeur, viens nous voir à la salle d’animation à la médiathèque intercommunale de Cubjac, avec tes jeux, c’est encore mieux pour faire découvrir aux autres. (Tu peux même amener ton miam à toi ou à partager sur place pour être sûr de ne pas en louper une miette). .

Salle des association de la médiathèque 55 place du 19 mars Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine cubjeux@gmail.com

English :

If you like to play board games in good spirits, come and see us with your games, it’s even better for others to discover (you can even bring your own yum or share it on the spot to make sure you don’t miss a crumb).

German : Soirée jeux de société modernes

Wenn du gerne in fröhlicher Runde Gesellschaftsspiele spielst, dann komm mit deinen Spielen zu uns, denn so kann man sie noch besser anderen zeigen (du kannst sogar dein eigenes Mamma mitbringen oder vor Ort teilen, um sicher zu gehen, dass du keinen Krümel verpasst).

Italiano :

Se vi piace giocare a giochi da tavolo in un’atmosfera piacevole e divertente, venite a trovarci con i vostri giochi è ancora più bello che altri li scoprano (potete anche portare le vostre prelibatezze o condividerle sul posto per non perdervi neanche una briciola).

Espanol : Soirée jeux de société modernes

Si te gusta jugar a juegos de mesa en un ambiente agradable y divertido, ven a vernos con tus juegos es aún mejor que los descubran otras personas (incluso puedes traer tus propias delicias o compartirlas in situ para no perderte ni una migaja).

