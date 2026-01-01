Soirée jeux de société Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey

Soirée jeux de société

Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:30:00

fin : 2026-01-16 22:30:00

Date(s) :

2026-01-16

Le vendredi 16 janvier, de 18h30 à 22h30, venez passer une super soirée autour des jeux de société à la médiathèque de Mont-sous-Vaudrey !

C’est le moment de venir en famille, entre amis ou en solo découvrir ou redécouvrir des jeux de société.

Tout public, adultes et enfants à partir de 6 ans.

Entrée libre.

Plus d’informations dans les médiathèques du Val d’Amour .

Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44 mediatheque@valdamour.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-01-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR