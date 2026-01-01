Soirée jeux de société Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey
Soirée jeux de société
Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey Jura
Début : 2026-01-16 18:30:00
fin : 2026-01-16 22:30:00
2026-01-16
Le vendredi 16 janvier, de 18h30 à 22h30, venez passer une super soirée autour des jeux de société à la médiathèque de Mont-sous-Vaudrey !
C’est le moment de venir en famille, entre amis ou en solo découvrir ou redécouvrir des jeux de société.
Tout public, adultes et enfants à partir de 6 ans.
Entrée libre.
Plus d’informations dans les médiathèques du Val d’Amour .
Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44 mediatheque@valdamour.com
